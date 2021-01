Ober déménage sa matériauthèque à Paris

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce déco Supprimer Grand Paris Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l’agencement intérieur annonce l’inauguration d’un espace parisien qui réunit l’ensemble des matériaux proposés par Oberflex, Marotte et Concrete LCDA. Il remplace l’ancienne matériauthèque de Saint-Ouen.

C’est dans un hôtel particulier, situé au 7 rue du Bois de Boulogne, à deux pas de la place Charles de Gaule Etoile ou de la Porte Maillot à Paris, que Ober a décidé d’installer La Matériauthèque, un nouveau espace de 100 m² dans lequel est réunie l’ensemble des matériaux proposés par Oberflex, Marotte et Concrete LCDA soit près de 2000 références. Cette nouvelle implantation fait suite à la cession par le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur du site industriel de Marotte à Saint-Ouen, quasi inexploitée depuis plusieurs années, en novembre 2020.

Stratégie multi-matériaux

« Pour tous les acteurs d’un projet, c’est un véritable confort en termes de services, et de prise de décision. Nous voulons conforter notre stratégie multi-matériaux en jouant sur l’aspect combinatoire de nos matières qui sont très différentes mais complémentaires et réunies autour des valeurs d’innovation et de savoir-faire, sans oublier le respect environnemental », souligne Etienne de la Thébeaudière, pdg de Ober.

Configurateur de panneaux

« C’est ainsi que les architectes, agenceurs, entreprises générales et autres acteurs de l’aménagement intérieur sont accueillis - sur rendez-vous - pour se familiariser avec les produits et profiter des conseils personnalisés à toutes les étapes d’un projet » selon le communiqué. Sur place, ils peuvent travailler sur un configurateur en ligne de panneaux acoustiques Obersound (www.obersound.com) et « d’imaginer ses propres dessins de perforations en les associant à l’une des très nombreuses surfaces proposées issues des gammes Oberflex, Pure Paper ou Marotte. L’architecte et/ou l’acousticien ont la possibilité de déterminer en temps réel la performance d’absorption du modèle configuré, d’éditer la fiche technique et de télécharger les visuels en haute définition. »

Une année 2020 difficile

Pour rappel, Groupe Ober, a annoncé pour les neuf premiers mois de l’exercice 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 21 M€, en retrait de -27 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2019.