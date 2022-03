Numérique : un accompagnement spécifique pour les artisans du BTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Transformation digitale Supprimer Formation continue Supprimer Digitalisation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec Ready4Digital, d’ici à 2023, plus d’un millier d’entreprises artisanales du secteur pourront bénéficier gratuitement d’une formation pour maîtriser le digital au quotidien.

Si la quasi-totalité des artisans du BTP possèdent au moins un équipement technologique, « le secteur du bâtiment est le moins digitalisé de France, ce qui entraîne des problèmes de rentabilité, de gestion des stocks ou de coordination de chantiers ». Philippe Weppe sait de quoi il parle : ancien vice-président de Hewlett-Packard en charge du digital en Europe, cet ingénieur en électronique et télécoms de l’Insa Lyon a créé en 2017 le réseau Ready4Digital, spécialisé dans l’accompagnement à la digitalisation (qui affiche un CA de 500 000 € avec 30 consultants et 4 salariés), pour « aider les TPE à réussir leur transformation dans leur métier et leur processus d’entreprise. »

En octobre 2021, sa société et son partenaire Midrange Consulting ont été retenus lors de l’appel d’offres lancé par BpiFrance, France Num et France Relance, pour « former les TPE-PME du bâtiment afin de les aider à adopter ou à accroître l’utilisation du numérique et à améliorer leur visibilité et leur compétitivité. »



Productivité d'entreprise et outils chantiers



Le premier programme, qui vient de débuter et s’achèvera en juin 2023, s’adresse essentiellement aux entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés. « Il s’agit de permettre aux artisans d’utiliser un modèle cloud, des outils collaboratifs, de gérer numériquement leur stock, de travailler sur des logiciels CRM, d’étoffer leur marketing digital, de mettre à jour leur site Internet », détaille Philippe Weppe. Pour prétendre à ces sessions, l’entreprise doit notamment être basée en France, avoir une existence légale depuis au moins deux ans, réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 20 000 € sur le dernier exercice, disposer d’un ordinateur et d’un accès à Internet.

La formation, prise en charge à 100 % par BpiFrance et France Relance, est composée de 4 étapes. La première consiste à évaluer la performance digitale de son entreprise gratuitement et en moins de dix minutes en ligne sur un site Internet (eval.ready4digital.fr). Ensuite, il suffit de s’inscrire à une session sur le même site, qui consiste en deux jours de formation par petits groupes, en ligne ou sur place. Lors du premier jour, il s’agit d’analyser le positionnement et de définir les outils digitaux pour accroître la productivité de son entreprise. Le deuxième jour est plus orienté chantiers, avec l’usage d’outils collaboratifs, d’échanges d’informations, de coordination, d’utilisation de plans électroniques.



Objectif 1250 entreprises



À l’issue de la session, par téléphone ou sur place, le consultant dresse un bilan avec chaque artisan pour l’aider à se positionner ou le mettre, si besoin, en relation avec des interlocuteurs, comme en matière d’outils CRM. Pour Philippe Weppe, « l’État veut donner une nouvelle impulsion au secteur du BTP. Le but est de traduire en digitalisation le bouche-à-oreille ou les Pages jaunes, ainsi que de développer deux ou trois axes qui permettront d’améliorer rapidement la vie des entreprises artisanales ». D’ici à juin 2023, l’objectif est de former 1250 entreprises artisanales.