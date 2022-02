Nucléaire, renouvelables : le programme d'Emmanuel Macron pour l'énergie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Nucléaire Supprimer Centrale nucléaire Supprimer Emmanuel Macron Supprimer Energie Supprimer France Supprimer ENR Supprimer Valider Valider

Le président de la République a a annoncé ce jeudi 10 février, à deux mois de la présidentielle, un vaste plan de relance du nucléaire civil, avec la construction de 6 à 14 réacteurs pour 2050, et l'essor de l'éolien marin, mais un coup de frein sur les éoliennes terrestres.

A fond sur le nucléaire, plus sélectif sur les renouvelables. Attendu sur la relance du nucléaire, le président sortant et quasi-candidat a présenté jeudi 11 février à Belfort, sa vision de l'avenir énergétique de la France, engagée à la neutralité carbone en milieu de siècle pour contrer le réchauffement.

Et c'est par le volet énergies renouvelables que le président de la République a attaqué : "oui, il nous faut développer massivement les énergies renouvelables", a-t-il insisté. La filière, entravée par les recours quasi systématiques et les lenteurs administratives, réclamait "une parole politique claire".

Emmanuel Macron a fixé l'objectif de doter la France d'une cinquantaine de parcs éoliens en mer pour "viser 40 gigawatts en service en 2050", un seuil très ambitieux alors que le tout premier site doit commencer à fonctionner en avril, avec 10 ans de retard.

D’ici 2050, il veut multiplier par près de dix la puissance solaire installée pour dépasser 100 gigawatts. Le pays compte au total plus de 13,2 GW aujourd'hui disponibles.

En revanche, sur les éoliennes terrestres, il souhaite multiplier par deux la capacité actuelle en 30 ans, plutôt qu'en 10 ans comme prévu jusqu'à présent.

Des EPR à Penly, Gravelines, Bugey et Tricastin

Sur le volet nucléaire civil, Emmanuel Macron a annoncé un vaste plan de construction de 6 à 14 réacteurs pour 2050 : six réacteurs de nouvelle génération EPR2, pour une première mise en service à l’horizon 2035 et l’étude pour huit de plus pour la fin de la décennie 2040.

"Concrètement, nous allons engager dès les semaines à venir les chantiers préparatoires", a dit Emmanuel Macron, promettant "des financements publics massifs de plusieurs dizaines de milliards d’euros" et de "sécuriser la situation financière d’EDF", lourdement endetté.

"Je souhaite qu’aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir", a aussi martelé le chef de l'Etat, alors qu'une douzaine devaient fermer d'ici 2035 en plus des 2 de Fessenheim, déjà arrêtés.

Construire un nouveau réacteur nucléaire ce n'est pas avant 15 ans: on a donc besoin des énergies renouvelables tout de suite, a expliqué le président. En effet; la construction des futurs réacteurs sera un défi technologique et financier.

La France ne construit actuellement qu'un seul nouveau réacteur nucléaire EPR, à Flamanville (Manche), en chantier depuis quinze ans pour un coût très élevé. Construire six réacteurs EPR2, sur des sites existants, coûtera une cinquantaine de milliards d'euros, a déjà prévu EDF. Le groupe propose de les construire par paires sur trois sites: d'abord à Penly (Seine-Maritime), près de Dieppe, puis à Gravelines (Nord) et enfin à Bugey (Ain) ou bien Tricastin (Drôme).