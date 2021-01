Nuance de Polyrey, un habillage mural pour les pièces humides

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Agencement intérieur Supprimer Panneaux d'aménagement Supprimer Stratifié Supprimer Douche Supprimer Accessoires de salle de bains Supprimer 100 % second œuvre Supprimer POLYREY Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste du stratifié technique et décoratif Polyrey lance une gamme de panneaux muraux étanches à assemblage rapide.

Déclinés en 33 décors (matières, bois, unis…) et 6 finitions de surface, les panneaux hydrofuges Nuance conviennent à l’habillage de murs, douches ou baignoires, dans tous les secteurs (résidentiel, hôtellerie, santé, éducation). Ils sont proposés en deux formats de 11,7 mm d'épaisseur : 260 x 120 cm et 260 x 60 cm.

Système simple et étanche

Leur installation est facile et rapide grâce à un système breveté de connexion à rainure et languette invisible. La finition à bout rond ne nécessite aucun profilé de finition. Le système requiert trois fois moins de joints qu’une surface carrelée en 20 x 50 cm et empêche toute infiltration, grâce à une colle et des joints d'étanchéité imputrescibles issus de l'industrie aéronautique.

Utilisable 24 h après la pose

La salle de bains peut être utilisée seulement 24 heures après la pose, que ce soit en chantier neuf ou en rénovation, les panneaux pouvant s'utiliser en remplacement ou en recouvrement de carrelage, sans ragréage ni préparation, ou sur plaque de plâtre hydrofuge. À noyau composite résistant à l’eau et à surface en stratifié haute pression, ils disposent également d’une protection antibactérienne et anti-moisissures par ions d'argent certifiée Sanitized, qui détruit plus de 99,9 % des bactéries en 24 heures.

