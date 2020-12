Noyon : un immobilier haut de gamme à disposition des entreprises dans l’ancien bâtiment Intersnack

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Friche Supprimer Valider Valider

L’ancien bâtiment Intersnack se présente comme une opportunité de développement pour les entreprises noyonnaises.

L’acquisition de l’ancien bâtiment Intersnack par la communauté de communes présente une opportunité d’accueillir de nouvelles sociétés créatrices d’emplois dans l’Oise. Cet immobilier, bâti sur un terrain de 6 ha avec des possibilités d’extension, permet aux entreprises de développer leurs activités.

Afin de répondre aux besoins des futurs occupants, le site possède 10 quais de distribution, de surface de stockage au sol, en masse et en racks, des accès aux poids lourds, de locaux de production et d’un entrepôt équipé de sprinklers. Cet immobilier est spécialement conçu pour assurer le développement d’activités de fabrication et d’expédition. Les caractéristiques constructives de cet ancien bâtiment Intersnack sont également de grande qualité. À titre d’exemple, il est composé d’une ossature en béton armé, des murs intérieurs en parpaing et d’un revêtement en carrelage.