Noyon : création d’un comité de pilotage pour l’entretien des monuments historiques

La Ville de Noyon compte sur son tout nouveau comité de pilotage pour gérer l’entretien des monuments historiques.

La municipalité de Noyon (Oise), la Région Hauts-de-France, le Département de l’Oise et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ont formé un comité de pilotage fin mars 2021. Il est chargé du contrôle, de la conception et de la réalisation des travaux d’entretien des monuments historiques au sein de la commune. « Ce comité se réunira trois fois par an pour suivre l’avancement des opérations », explique Sandrine Dauchelle, maire de Noyon.

Les dossiers de plusieurs édifices seront traités par ce comité de pilotage en 2021. Selon les indications du cabinet de la mairie de Noyon, « cette année, le conservatoire a été ciblé comme priorité, aux côtés du cloître de la cathédrale et de l’hôtel de ville. Un appel d’offres pour un diagnostic sur la bibliothèque du chapitre sera également lancé… ».