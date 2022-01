Novotel Thalassa Dinard devient Emeria et se rénove

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le Novotel Thalassa Dinard (Ille-et-Vilaine) entamera sa mue en octobre 2022.

Le groupe breton For-Bzh a racheté, en mai 2021, l’hôtel Notovotel Thalassa Dinard, situé à Dinard (Ille-et-Vilaine), et lui a attribué un nouveau nom, « Emeria », en hommage à la Côte d’Émeraude dont l’établissement surplombe les eaux. Rappelons que cette structure se trouvait auparavant dans le giron du groupe Accor. En vue de rehausser l’attractivité du site et de répondre aux nouvelles attentes de la clientèle, le groupe For-Bzh prévoit de le rénover. Les travaux débuteront en octobre 2022 et dureront six mois, soit une livraison programmée pour avril 2023.

Les 11 000 mètres carrés de l’hôtel seront entièrement repensés. Le projet prévoit, entre autres, l’agrandissement et l’ajout de bassins côté spa, et la rénovation des 170 chambres de l’hôtel. Une extension de 300 m² sur deux niveaux d’une aile du bâtiment est également prévue, avec pour objectif d’améliorer les prestations de l’institut. Le projet prévoit, par ailleurs, d’ouvrir davantage l’établissement sur la mer.