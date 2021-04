Novembre 2022 : début des travaux du nouveau complexe sportif de Tournefeuille

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Equipement sportif Supprimer Valider Valider

La commune de Tournefeuille va disposer d’un nouveau complexe sportif à l’horizon 2023-2025.

La Ville de Tournefeuille (Haute-Garonne) enrichit le nombre de ses infrastructures dédiées aux jeunes avec la construction d’un nouveau complexe sportif sur le site de l’ancien gymnase (bientôt démoli), à proximité du collège Labitrie. L’opération, estimée à 7 M€, a été présentée lors du dernier conseil municipal. Elle démarrera en novembre 2022, pour une livraison échelonnée entre 2023 et 2025. Le lauréat du projet sera désigné d’ici la fin de l’été 2021. Le complexe, réparti sur une emprise au sol de plus de 10 000 m², sera doté de salles multisports, d’espaces de combat et de plusieurs équipements extérieurs.

Le chantier commencera avant la démolition de l’actuel gymnase, afin de maintenir une activité sportive pendant les travaux. Ces derniers se feront en quatre tranches. « La première phase concernera le gymnase multisport, les divers locaux et le bloc d’escalade en option pour une surface de 2 350 m² bâtis et 135 m² d’espaces extérieurs pour 3,35 M€. La tranche B permettra la construction de la salle annexe multisport sur 600 m² d’un montant de 850 000 €. La troisième phase prévoit de nouvelles salles de sport de combat sur 1 450 m² et un coût de 2 M€. Enfin, la tranche D verra l’ouverture d’espaces extérieurs, comprenant un parc, un nouveau skatepark, des cheminements doux et des terrains de sport extérieurs sur une surface de 5 550 m² pour un montant de 650 000 € », explique Bruno Lombardo, adjoint au maire délégué aux travaux.