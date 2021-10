Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée IVECO Xtreme Expérience Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Une force de la nature au service des chantiers Le renouvellement de la gamme IVECO se poursuit sur le front de la construction. Sa nouvelle gamme dédiée à l’approche chantier, l’IVECO X-WAY, se complète désormais de l’IVECO T-WAY destiné aux applications off-road.

Sous leurs lignes évocatrices, les nouvelles gammes IVECO X-WAY et T-WAY dissimulent une conception technique pensée pour résister aux conditions les plus exigeantes du BTP. Un exemple ? Là où le châssis de la version routière, avec l’IVECO S-WAY, affichent une épaisseur de 6,7 mm, les ingénieurs d’IVECO ont opté pour un acier de 7,7 mm sur le X-WAY, et jusqu’à 10 mm pour le T-WAY.

L’ergonomie repensée de la nouvelle cabine, commune aux deux modèles, soigne les détails avec un volant ergonomique, une isolation sonore renforcée et l’assistance à commande vocale IVECO Driver Pal via les commandes vocales Amazon Alexa.

IVECO X-WAY, une approche chantier sur-mesure

La gamme X-WAY associe le meilleur du transport routier et de la construction. Elle garantit une approche chantier sans égal, avec la meilleure charge utile du marché.

Dans sa version « porteur », sa modularité se démarque par une offre de hauteurs adaptée à chaque besoin. Une solution technique qui répartit les efforts sur l’ensemble de la chaîne cinématique. L’essieu arrière à double réduction permet de travailler sur des terrains plus difficiles. Quant à la suspension pneumatique, elle assure un confort de conduite optimal pour un usage routier intensif.

La boîte de vitesses robotisée (à 12 ou 16 rapports) se dote de la technologie Hi-Tronix, développée par ZF pour IVECO. Associée à l’Hi-Traction, elle offre une traction avant hydraulique supplémentaire, améliorant la stabilité du véhicule sur les terrains difficiles ou glissant.

À l’usage, l’IVECO X-WAY peut compter sur une large gamme de motorisations Diesel Cursor Euro VI-E compatibles XTL/HVO. « Le meilleur rapport cylindrée/couple du marché », souligne Julien Debilly, responsable produit d’IVECO France. Disponible en 9 litres, 11 litres et 13 litres, leur puissance est comprise entre 340 ch et 570 ch, pour un couple maximum de 2500 Nm.

À l’heure de l’extension des ZFE-m (zones à faible émission mobilité), l’IVECO X-WAY se dote également d’une motorisation au gaz naturel. L’alternative énergétique présente l’intérêt de disposer d’une vignette Crit’Air 1, d’un TCO réaliste et de verdir les flottes.

Le T-WAY repousse les limites !

Sur le nouvel IVECO T-WAY, le constructeur a poussé encore plus loin l’équation entre robustesse, charge utile et rigidité en torsion. Une nouvelle référence sur le segment de la construction qui s’adapte à toutes les missions grâce à son large choix d’essieux, de motorisations et de cabines. Développés en version tracteur ou porteur, les modèles disposent de la plus large gamme de transmissions du marché, compatibles en traction intégrale ou partielle.

Au quotidien, sa conception améliore les performances off-road. La garde au sol augmentée assure notamment un meilleur angle d'attaque. Ses motorisations Cursor 9 litres et 13 litres délivrent jusqu’à 510 ch, une puissance domptée par la boîte de vitesses Hi-Tronix, associée si besoin a une prise de force pleine puissance entre moteur et boîte délivrant jusqu’à 2300 Nm de couple.

Digne héritier du Trakker, l’IVECO T-WAY voit ses performances en charge s’accroître. Si l’essieu avant affiche une capacité maximale de 9 tonnes, le dessin de sa suspension arrière optimise le poids à vide du véhicule.

Pour se sortir des terrains les plus difficiles, les gammes X-WAY et T-WAY sont dotées d’une offre d’options adaptées au chantier : l’Hill Holder pour les démarrages en côte, le mode Rocking facilite la reprise de traction sur des terrains glissants, technologies Creep et manœuvre assurent un contrôle de l’avancement du véhicule de façon très précise et le mode OFF road de la boîte Hi-Tronix assure une motricité sans faille.

La connectivité au service du TCO

À bord, la connectivité des IVECO X-WAY et T-WAY optimise le suivi des consommations, décèle les codes défauts et alerte automatiquement les ateliers du réseau IVECO en cas d’entretien prédictif requis. Le service IVECO On est offert pendant 5 ans. « Le système introduit aussi la maintenance flexible, explique Isabelle Chatel-Pastor, responsable marketing des gammes moyenne et lourde d’IVECO France. Elle permet de varier l’espacement des révisions en fonction de l’utilisation du véhicule. »

Résolument volontaires, robustes par nature, les nouvelles gammes IVECO X-WAY et T-WAY sont également proposées au travers de l’offre « Order & Drive », des véhicules carrossés clés en main, dans l’ensemble des 200 points de vente du réseau IVECO.

Contenu proposé par IVECO