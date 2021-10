Nouvelles embauches chez BMI France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer France Supprimer SIPLAST Supprimer Monier Supprimer Valider Valider

Le fabricant de solutions de couverture et d’étanchéité pour le toit-terrasse et le toit en pente annonce l’arrivée d’un nouveau directeur commercial distribution et une nouvelle directrice marketing communication.

Le Groupe BMI France vient d’annoncer les arrivées de Stéphane Roig au poste de directeur commercial distribution et de Fouzia Sahli à celui de directrice marketing et communication. Avant de rejoindre BMI France, Stéphane Roig a travaillé pendant 27 ans dans le groupe américain Facom, Stanley Black&Decker où il a occupé différentes fonctions depuis le terrain jusqu’au poste de directeur commercial France Dom Tom et Afrique Francophone pour les marques Facom, Stanley et Dewal.

Nouveaux outils pour négociants

D’après le communiqué, « sa priorité est de structurer les offres produits BMI Siplast et BMI Monier en créant de nouveaux outils à destination des négociants et des professionnels. Il a également pour mission de renforcer le développement du Groupe BMI France en articulant la digitalisation, la proximité terrain, la formation et l’accompagnement client. »

S’appuyer sur une stratégie digitale

Quant à Fouzia Sahli, elle a occupé différents postes de business analyst, responsable produits et responsable marketing chez Amstrong Building Product et Rockwool, puis elle a assuré la direction marketing France et Belgique de Ariston Thermo France. « Son objectif prioritaire, d’après le communiqué, est de dynamiser les offres produits et services de BMI Siplast et BMI Monier en s’appuyant notamment sur une forte stratégie digitale. »