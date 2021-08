Nouvelle organisation pour le groupe Urmet France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Résidentiel Supprimer Télésécurité Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe Urmet France, spécialisé dans le confort et la sécurité des bâtiments résidentiels et tertiaires, se réorganise et annonce la nomination de deux nouveaux responsables pour ses pôles résidentiels et tertiaires.



Le groupe Urmet France, leader français du marché des solutions de sécurité et confort pour les bâtiments, composé de 6 sociétés, toutes installées en France, annonce une réorganisation de sa gouvernance. Philippe Mallard quitte ses fonctions de directeur général pour exercer de nouvelles missions de conseil auprès du président d'Urmet France Ferruccio Cometto. Les six sociétés françaises sont organisées autour de deux pôles que pilotent dorénavant Pascal Perrin et Ali Mahmoud.



Pascal Perrin, responsable du pôle Résidentiel

Pascal Perrin a intégré le groupe Urmet France en juillet 2015 en tant que directeur commercial d’Urmet et Yokis à Roissy-en-France. Il en prend la direction opérationnelle 2 années plus tard. Outre son rôle d’animation du pôle résidentiel, il est nommé directeur général de FDI Matelec, aux côtés de David Rabier et Hervé Gazeau qui assurent ensemble la direction opérationnelle, et Stéphane Garreau qui prend la direction générale de SCS Sentinel. « Cette nouvelle organisation nous permet de développer des synergies fortes au sein du groupe en engageant chacune des sociétés dans des développements concertés, rendant les interactions entre nos solutions fluides pour nos clients. Nos chaines de fabrication sont mutualisées, ainsi que notre savoir-faire logistique » souligne Pascal Perrin.



Ali Mahmoud, responsable du pôle Tertiaire

Ali Mahmoud rejoint le groupe Urmet France en 1996 en tant que directeur général de Castel - spécialiste des solutions de contrôle d’accès, d’interphonie professionnelle et de sécurité pour les bâtiments tertiaires et industriels, puis de MWS - spécialiste des solutions de communication dédiées à la sécurité et aux flux d’évènements critiques - en 2015. En 2020 l’acquisition de Synchronic - spécialiste des systèmes de sécurité bancaire -, complète l’offre du pôle. « Les trois sociétés du groupe, et leur logique de développement industriel, couvrent l’ensemble des besoins de nos clients très exigeants » explique Ali Mahmoud. « La sécurisation des entreprises, des banques, des centres hospitaliers ou encore des centres de rétention pénitentiaire, est un enjeu important et notre expertise est un gage de sérieux indispensable. »

Les deux pôles vont poursuivre leur stratégie d’innovation pour apporter une réponse adaptée aux nouveaux besoins de la société : sécurisation, habitat connecté et intelligent, autonomie des personnes âgées, etc. A eux deux, ils génèrent un chiffre d’affaires de 130 M€ et emploient près de 500 collaborateurs.