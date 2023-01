Nouvelle identité pour Valdelia

"Accélérateur de secondes vies" : c'est la nouvelle baseline de Valdelia, sous un logo noir. Le pluriel marque l'extension d'activité de cet organisme. Créé en 2012 pour le mobilier professionnel, il est désormais agréé aussi pour la REP Produits et matériaux de la construction et du bâtiment et pour le REP Eléments de décoration textile. Il vise également l'agrément pour la REP Emballages professionnels, en 2025. Le logo sombre est complété d'une palette de cinq couleurs, dont certaines très vives, qui habillent désormais la communication de la marque.