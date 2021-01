Nouvelle Gare du Nord : le permis de construire modificatif est déposé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Gare du Nord Supprimer Paris Supprimer Gares & Connexions Supprimer Urbanisme Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

Suite à l’accord conclu le 23 novembre dernier entre la SA Gare du Nord, la Ville de Paris, la SNCF et SNCF Gare & Connexions, un permis de construire modificatif a été déposé auprès du préfet d’Ile-de-France le 4 janvier.

A quoi ressemblera la nouvelle Gare du Nord à Paris ? Depuis le 23 novembre dernier et un accord trouvé entre la ville de Paris et la SA Gare du Nord, on sait notamment que le projet initial de Valode&Pistre a été "dédensifié".

Et on en saura certainement encore plus très bientôt : un permis de construire modificatif a en effet été déposé auprès du préfet d’Ile-de-France le 4 janvier.

"L’ADN du projet reste inchangé et répond aux enjeux de modernisation de la plus grande gare d’Europe, améliorant la mobilité, l’intermodalité et diversifiant les usages (se déplacer, se ressourcer, travailler, s’approvisionner, se cultiver,…)", promettent ses concepteurs.

Le permis de construire modificatif prend en compte les changements apportés au projet dans le cadre de l’accord de novembre dernier :

• 7500 m² notamment des espaces de service, la salle de spectacle, et des commerces sont retirés au nouveau hall de départ. Les surfaces dédiées aux voyageurs seront toujours doublées (avec 1 000 assises supplémentaires pour attendre son train) et l’équilibre global des nouveaux usages reste comparable au projet initial.

• Un parc accessible de plain-pied en toiture agrandi de 1700 m², où seront plantés plus de 200 arbres, et qui accueillera de nombreuses activités pour se ressourcer (jeux pour enfants, terrains de sport, zones de pique-nique, tables de ping-pong,…).

L'accès à la gare routière de la future Gare du Nord - © Valode & Pistre Close Lightbox

L'accès à la gare routière avec une nouvelle façade en bois et végétalisée

• Un parc à vélos sécurisé, le plus grand d’île de France, passant de 1000 à 2000 places. Au total, 6000 places de stationnement dédiés aux vélos seront disponibles dans et autour de la gare.

• Des façades modifiées, notamment celle à l’Est de la gare au niveau de l’écostation de bus, qui sera traitée bois et végétalisée.

• Un lien renforcé entre la gare de surface et la gare souterraine, dédiée aux transports en commun, grâce à des liaisons verticales multipliées par deux, permettant un gain de temps et un temps de parcours diminué pour 90% des usagers aux heures de pointe.

• Une écostation de bus plus accessible, grâce notamment à l’agrandissement de l’accès situé rue du Faubourg Saint-Denis.

Un calendrier respecté

Le calendrier des travaux priorise la livraison des espaces utiles aux voyageurs d’ici aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 :

• En 2022, l’amélioration des liaisons verticales entre la gare RER souterraine et la gare en surface, afin de faciliter la mobilité des voyageurs du quotidien.

• En 2023, la reconfiguration du terminal transmanche (Eurostar), pour la coupe du monde de Rugby.

• En juin 2024, la livraison du nouveau hall des départs en amont des JOP.

• En 2025, la livraison de l’ensemble des espaces de service, situés dans les étages supérieurs du nouveau bâtiment de l’aile Est.