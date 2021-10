Nouvelle gamme IVECO Daily fourgon et benne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée IVECO Xtreme Expérience Supprimer Chantiers Supprimer Poids lourds Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les meilleurs alliés des chantiers !

La nouvelle génération de l’IVECO Daily capitalise sur ses atouts techniques et innove en matière de confort, de technologie et de connectivité. Disponible en version fourgon ou benne, à roues arrière simples ou jumelées, il dispose de motorisations dont les performances s’adaptent aux applications les plus exigeantes.

Conçu et développé pour les professionnels du quotidien, l’IVECO Daily s’impose comme une référence en matière de véhicule utilitaire. Leader de son segment avec 30 % de parts de marché en version benne, et 17 % toutes gammes confondues, le modèle phare du constructeur revisite aujourd’hui ses fondamentaux tout en conservant l’ADN qui a bâti sa réputation : robustesse et capacité à tracter jusqu’à 3,5 tonnes.

L’atout des roues arrière jumelées

Sa conception héritée du poids lourd favorise un carrossage adaptable. Sur les chantiers, la capacité à supporter la charge fait partie des autres points forts de l’IVECO Daily. Châssis, suspensions et rayon de braquage court favorisent la maniabilité d’un véritable « petit camion ».

Sans concession, le nouveau Daily allie le meilleur du confort et des capacités techniques attendues d’un VU taillé pour l’effort. Structurée en tonnage, la gamme châssis-cabine débute à 3,5 tonnes, pour atteindre 7,2 tonnes « Les roues arrière jumelées apportent de la stabilité et une capacité de charge accrue », explique Amaury Bouchet, directeur de la gamme VU d’IVECO.

Un châssis-cabine tri-benne

Au volant, en cas de perte d’adhérence, le blocage de différentiel veille. En option, le système « Traction plus » permet de bénéficier d’une motricité optimale. Pour les applications les plus extrêmes, les versions châssis-cabine et fourgon restent disponibles en transmission 4x4 (couplée à une boîte de vitesses manuelle ou automatique HI-MATIC avec convertisseur de couple).

Polyvalente par nature, la version châssis-cabine bénéficie d’une longueur carrossable parmi les meilleures. Ses différents empattements composent la plus large gamme du marché. Des dimensions qui permettent d’associer une benne à un coffre à outils par exemple. « Une version tri-benne présentera l’avantage de pouvoir disposer d’un basculement latéral, sans besoin de dételer », rappelle le responsable.

Un fourgon cabine approfondie de 7 places

Un aménagement à sept places peut équiper également la version fourgon. En configuration d’usine, son volume utile peut atteindre 20 m 3 . De nouveaux sièges à mémoire de forme font leur apparition. L’accent porte également sur les aides à la conduite, l’info-divertissement (avec assistant vocal) et la connectivité. La conduite autonome de niveau 2 est aussi accessible. Et pour réduire les immobilisations au strict nécessaire, son boitier télématique en liens avec les équipes d’experts d’IVECO donne accès au diagnostic sans passer par l’atelier, aux mises à jour à distance, ou encore à la maintenance proactive relative aux éventuelles alertes.

Réduction des émissions de CO 2

L’IVECO Daily répond aux normes Euro-6D Final et Euro VI-E. Doté d’un turbo à géométrie variable, d’un alternateur intelligent à récupérateur d’énergie, et d’un système Stop & Start selon les versions, la technologie réduit les consommations. Le modèle est disponible en version GNC (gaz naturel comprimé), équipé d’un 3 litres de 136 ch. Éligible aux bonus, primes à la conversion, et grâce au suramortissement fiscal, cette version Daily au gaz naturel affiche un coût de détention équivalent à une motorisation Diesel. « Le biogaz présente aussi l’avantage de réduire de 80 % les émissions de CO 2 , répondant aux contraintes environnementales associées à l’accès aux ZFE-m », souligne Amaury Bouchet.

Véhicules carrossés prêts à partir

Le Daily est également disponible en version Order & Drive (véhicule carrossé prêt à partir) dans les 200 points de vente du réseau IVECO. Une agilité commerciale qui repose sur le partenariat avec les carrossiers français. Parce que des professionnels au service des professionnels feront toujours la différence !

