Nouvelle acquisition pour Kiloutou

L’enseigne de location vient de reprendre la société MC Loc, entreprise spécialisée dans la location de constructions modulaires, située en Normandie.

Kiloutou, le troisième loueur européen et acteur majeur de la location de matériels en France, vient d’annoncer le rachat de la société MC Loc, une entreprise normande spécialisée dans la location de construction modulaire avec un parc de plus de 3600 modules et filiale du fabricant Martin Calais. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. C’est la deuxième acquisition de l’année pour l'enseigne sur ce segment de marché. En effet, Kiloutou avait repris en février 2020 l’entreprise Locamodul.

9 agences en France

Ce nouveau rachat permet au loueur « d’accélérer son développement sur le marché de la location d’espaces modulaires en France ». Kiloutou Module dispose désormais de 17 000 modules et couvre les régions Normandie, Ile-de-France, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes avec 9 agences dédiées à la location de constructions modulaires pour tous types d'installations et besoins d’espaces, comme les bases vie de chantier, les bureaux, les stockages.