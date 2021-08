Nouveaux rideaux anti-effraction chez Javey

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Polycarbonate Supprimer Protection anti-intrusion Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’entreprise franc-comtoise Javey sort une gamme de rideaux métalliques personnalisables à bandes transparentes.

Le fabricant français de portes de garage, portes industrielles et rideaux métalliques, revient avec une nouvelle gamme de rideaux métalliques alliant design et sécurité : Eros. Ces derniers disposent de bandes transparentes anti-effraction, positionnables selon le souhait du client pour s’adapter à tout type de magasins, cafés-restaurants, usines et bâtiments.

Une sécurité renforcée

Ces lames au pas de 115 mm en polycarbonate sont 250 fois plus résistantes aux chocs que du verre de même taille, et bénéficient d’un classement au feu du polycarbonate M2. Equipées d’un profil de jonction leur évitant le contact entre elles, ces lames assurent une certaine efficacité sur le long terme. L’aspect sécurité est renforcé par des coulisses anti-arrachement pour éviter les cambriolages, une lame finale systématiquement équipée d’une serrure, ainsi qu’un électro-frein.

Plusieurs options existent : il est possible de les trouver en version 4 lames (500mm de visibilité), 8 lames (1000 mm) et 12 lames (1500mm). Le rideau métallique à bandes transparentes Eros est disponible dans des dimensions allant jusqu’à 8500 mm, et 9000 mm pour des profils en aluminium brut avec un tablier en acier galvanisé.

Un rideau personnalisable

Côté design, Javey a repensé l’harmonie de ses produits en proposant une offre avec de nombreuses finitions, permettant à chaque client de composer le rideau adapté à ses besoins : on trouvera ainsi du fer forgé, du corten, du martelé… Ainsi qu’une large gamme de coloris en aspect fine texture 30 gloss, et, enfin, une finition anti-graffiti pour éviter toute dégradation.

Javey insiste sur des délais de fabrication courts, une traçabilité irréprochable des produits, et le respect des normes européennes NF EN 13241.