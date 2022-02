NOUVEAUX ÉTATS DU BETON

Pour l'architecte, le recours au béton contient son lot d'incertitudes, lesquelles engagent à réaliser des prototypes et à poursuivre la conception à l'étape du chantier. De multiples déclinaisons tiennent compte aujourd'hui des enjeux environnementaux : les fabricants, longtemps cantonnés à reproduire la même recette, rivalisent à introduire des éléments recyclés, des matériaux biosourcés, des composants fibrés de haute technologie. Des expérimentations qui devraient se généraliser : concassage de déblais utilisés au plus proche des bétonnières ; mélange du bois, du chanvre et d'autres végétaux dans les préfabrications qui renforce le confort hygrothermique et le déphasage du béton ; cendres volantes ou poussières d'acier captées pour minimiser l'emploi de clinker. Des matériaux de pointe, comme le graphène, participent à fibrer le coulis, qui - parfaitement vibré grâce à un outillage ayant gagné en précision - devrait être étendu sur à peine 30 mm d'épaisseur. Enfin, la préservation des ouvrages du XXe siècle en béton constituant un enjeu majeur, l'une des solutions réside dans la capacité à accélérer la carbonatation naturelle, qui piège le CO2 et les minéraux au cœur de la matière.