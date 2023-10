Nouveaux adhérents chez Socoda

Socoda annonce l’arrivée de huit nouveaux affiliés : trois dans la branche outils pro et industrie, deux dans la branche Sanitaire-chauffage, un dans la branche électricité et un dans la branche décoration. Dans le détail, la branche outils pro et Industrie s’est enrichie de Negomab, spécialiste du négoce de machine bois et fort de trois enseignes (Tournier Mab, Étienne Service & Vente et JPM Diffusion) implantées en Haute-Savoie, Savoie, canton Genevois et en Isère. Vient ensuite Dimo Ekipro. Ce distributeur d'objets et textile publicitaire dispose d'une filiale, installée à Besançon (Franche-Comté) qui se consacre uniquement aux EPI et vêtements de travail. Enfin, Sud-Ouest Distribution (SOD). Basé à Marmande (Lot-et-Garonne), cette enseigne commercialise du matériel et fournitures de soudage.

La branche sanitaire-chauffage s’est renforcée avec l’arrivée BG Energie, un grossiste en chauffage et climatisation installé à Saint-Priest en Jarez (Loire), et Robiplaine, un spécialiste de la plomberie implanté à Feurs (Loire). Quant à la branche électricité, elle a accueilli HTBT Distribution. Ce distributeur de matériel électrique est basée à Trevoux (Ain). Enfin la branche décoration s’est enrichie de la Centrale du peintre. Cette enseigne présente dans l'Oise et le Val d'Oise compte trois agences expertes en revêtements murs et sols.