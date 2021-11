Nouveau succès pour le forum Produits et métiers Batiman

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour sa deuxième édition, le forum Produits et métiers a réuni 170 participants des enseignes Batiman et La Manuiserie, les 7, 8 et 9 septembre dernier à Lyon Bron.

Dirigeants, commerciaux, techniciens, poseurs, assistantes, etc. des enseignes Batiman et La Manuiserie, sont venus pour échanger, transmettre, apprendre et se former sur les différents savoir-faire de la menuiserie et de l’aménagement de la maison. Ce fut également l’occasion pour eux de profiter d’une mise à niveau sur les normes, les labels et les certifications, mais aussi de mieux appréhender la stratégie de développement du réseau et de se retrouver autour d’événements conviviaux. « Cette deuxième édition du Forum Produits & Métiers s’est plus que jamais inscrite dans la stratégie de rebond et de remise en mouvement que nous avons tous ensemble initiée il y a 3 ans, précise Philippe Valette, président du réseau Batiman. Ce rendez-vous désormais incontournable représente l’un des éléments constitutifs de notre stratégie client, déployée pour affirmer et renforcer notre connexion à notre marché. »

Des rendez-vous riches en information

Les participants ont pu profiter de nombreux temps forts, notamment des sessions de formation délivrées par 45 fournisseurs et par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) sur la qualité de mise en œuvre des produits en conformité avec les documents uniques unifiés DTU. L’offre produit, forte de 4 000 références en constante évolution, a également été présentée, de même que le Guide de choix, l’opération Rentrée et la nouvelle plateforme marketing « Com Box ». Les participants ont ainsi pu s’approprier le nouveau concept et les nouveaux outils digitaux déployés cette année, comme le configurateur 2D-3D intégré à l’outil Ressalto. Ils ont découvert la nouvelle identité et la communication nationale, les nouvelles possibilités de collaboration avec la marque Batiman et le nouveau label La Manuiserie, ainsi que le nouveau label "La Manuiserie Espace Expert", destiné aux entrepreneurs tournés vers une activité plutôt négoce qui souhaitent créer ou développer un espace professionnel dédié à la menuiserie au sein d’un point de vente multi activités déjà exis¬tant, notamment par le négoce de quincaillerie et /ou de matériaux.

Trois jours riches en information que souligne Adrien Joseph, le responsable Menuiserie Batiman Flers, dans l'Orne, qui n'a pas hésité à traversé la France pour y participer : « Ce format est intéressant car il s’adresse autant aux adhérents qu’à leur équipe, ce qui crée de bons moments de convivialité hors du cadre professionnel. On retiendra surtout, de cette nouvelle édition, la découverte des nouveaux supports Batiman et le dévouement des équipes du siège pour faire avancer l’enseigne ». L’événement a également été marqué par un dîner chez Paul Bocuse, à l’abbaye de Collonges, et une soirée de gala festive, dont « on se souviendra tout particulièrement car ils nous aurons ramené à une vie quasi-normale après une période si particulière », conclut Adrien Joseph.