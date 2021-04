Nouveau report du salon BePositive

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Salon Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La manifestation lyonnaise est reportée à la mi-décembre.

C'est avec une tonalité positive que GL Events vient d'annoncer le report du salon BePositive, traditionnellement organisé début mars chaque année impaire, et qui devait cette année se tenir fin juin. Les incertitudes sanitaires pèsent encore trop lourd pour l'organisateur et ses exposants. En se positionnant du 14 au 16 décembre 2021, le salon affiche une plus grande proximité avec l'entrée en vigueur de la RE2020, et joue ainsi la cohérence avec l'axe de la manifestation, dédiée à la transition énergétique dans le bâtiment.