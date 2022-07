Nouveau record du taux de vacance des bureaux franciliens

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Tertiaire Supprimer Bureaux Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Valider Valider

L’offre immédiate d’immeubles d’entreprise en Ile-de-France culmine à près de 4,1 millions de m². Un niveau jamais atteint selon Immostat.

L’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France continue de progresser, légèrement. Au deuxième trimestre (T2) 2021, le taux de vacance des immeubles d’entreprise dans la première région économique de France dépassait la barre des 4 millions de m². Une première depuis 2015. Ce taux est passé de 4 003 000 m² au T2 2021 à 4 088 000m² au T2 2022, un nouveau record, selon Immostat.

Au T4 2019, juste avant l’arrivée du Covid, le groupement d’intérêt économique (GIE) avait relevé 2 717 000m² de bureaux vacants en Ile-de-France. Autrement dit, le taux de vacance a progressé de 50% depuis le début de la pandémie.

La première couronne en souffrance

« L’offre immédiate se réduit dans les quartiers les plus centraux et à La Défense. En revanche, elle continue de progresser dans certaines zones de première couronne », analyse Alexandre Fontaine, directeur exécutif chargé des bureaux en Ile-de-France chez CBRE, l’une des quatre sociétés de conseil membres du GIE.

Dans ce contexte, pas étonnant que les mesures d’accompagnement (franchises de loyers, travaux...) soient à leur plus haut niveau historique. Au T1 2022, dernier trimestre analysé par Immostat, le taux d’accompagnement s’élevait à 24,9%, contre environ 20% avant la pandémie. Pour rappel, celui-ci représente le poids des aménagements en faveur du locataire par rapport au revenu total qui serait obtenu au prix de loyer facial sur la durée ferme du bail.

Des immeubles à moderniser

Autre indicateur à observer : la demande placée. Dans ce domaine, le marché francilien, porté par les petites surfaces, poursuit son retour à la normale, avec 1 008 400 m² placés depuis le début de l’année (+24 % sur un an et -2% comparé à la moyenne décennale). L’activité au T2 2022 affiche 496 800 m² placés (+9% sur un an et -3% par rapport à la moyenne décennale).

« Le bureau reste aujourd’hui un outil d’attractivité et de rétention des talents dans un marché de l’emploi en tension. Pour y répondre, de nombreuses entreprises, ayant pris à bail au cours de ce premier semestre, ont misé sur la centralité et la modernisation des espaces de travail », explique Alexandre Fontaine. CBRE pense que « l’activité devrait continuer de se maintenir, avec une confirmation de la reprise des transactions > 5 000 m² ».

En matière d’investissements, le premier semestre 2022 réalise « une bonne performance avec 11,5 Mds€ investis en immobilier d’entreprise en France, soit + 30 % par rapport à un S1 2021 qui avait été particulièrement limité », rappelle CBRE. Et d’ajouter : « Les signatures se sont faites sur des taux de rendement toujours relativement bas, avec toutefois une hausse perceptible » en juin dernier.

Les investisseurs bousculés

Les remontées des taux obligataires et du coût de l’argent commencent en effet à se ressentir dans les négociations immobilières. D’où une modification des conditions de financement et d’acquisition, entre l’évaluation du risque et la signature. « Face à ces perturbations, les acheteurs, qui évoluent dans un climat de fortes incertitudes financières, sont en train d’opérer des corrections de prix et de stratégies d’acquisition, dont il est encore difficile d'appréhender toutes les dimensions ». Nicolas Verdillon, directeur général chargé de l'investissement chez CBRE.

Au T3 2022, CBRE anticipe un ralentissement des investissements sur fond de « repricing », de réévaluation des prix.

