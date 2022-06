Nouveau record de logements autorisés, dopés par la RE 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer France Supprimer Valider Valider

Plus de 500 000 logements ont été autorisés ces douze derniers mois. Une performance historique liée à l’entrée en vigueur de la RE 2020.

Le nombre de logements autorisés passe la barre des 500 000 sur les douze derniers mois. Plus exactement : 502 800 (+16,4%).

Comme depuis le début d’année, cette performance historique est liée au « nombre exceptionnel de demandes de permis déposées en décembre 2021, probablement en lien avec l’entrée en vigueur de la réglementation environnementale (RE) 2020 au 1ᵉʳ janvier 2022 », souligne le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, le 29 juin.

Autorisations : plus forte progression des maisons individuelles

« Un phénomène similaire, rappelle-t-il, s’était produit en 2013 au moment de l’application de la réglementation thermique (RT) 2012 », avant que les autorisations passent sous la barre des 400 000 en 2014. Un niveau bas que la profession a connu entre octobre 2020 et mars 2021.

Dans le collectif et le résidentiel géré, 35 600 logements de plus (+14,8%) ont été autorisés entre juin 2021 et mai 2022 qu’au cours des douze mois précédents pour atteindre 275 800 unités, contre une moyenne soutenue de 300 000 entre fin 2017 et début 2018.

Sur cette même période, les autorisations de maisons individuelles ont progressé de 35 300 logements (+18,4%) pour atteindre 227 000 unités. Avant la pandémie, la moyenne était inférieure à 200 000.

Mises en chantier : le logement collectif dans le dur

Les mises en chantier de logements collectifs ou en résidence affichent quant à elles une baisse annuelle de 11 600 unités (-5%). « Les logements collectifs ordinaires (-4,4%) et les logements en résidence (-8,6%) auraient tous deux diminué », anticipe le ministère.

Coté individuel, les ouvertures de chantier auraient crû de 13 700 unités (+8,8%) et atteint 169 900 logements commencés. « Les logements individuels groupés auraient légèrement augmenté (+0,5%) tandis que les logements individuels purs auraient plus nettement progressé (+11,4%) », estime le ministère.