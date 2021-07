Nouveau PDG et nouvel actionnariat pour Cetih

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Pays de la Loire Supprimer Valider Valider

L'entreprise, connue notamment pour les marques Bel'm, Swao, Zilten et Systovi, annonce une nouvelle étape de sa transformation, après l'adoption du statut d'entreprise à mission.

Cetih compte désormais 650 salariés actionnaires, soit la moitié de l'effectif, contre 200 en 2020. Cet élargissement s'inscrit dans un mouvement plus large, puisque Yann Rolland, jusqu'alors président de l'entreprise et actionnaire à 50 %, vient de céder 40 % de sa participation un fonds de dotation philanthropique, qu'il pilotera avec sa famille. Les dividendes que percevra le fonds iront exclusivement à des associations solidaires. Ce fonds détient 35 % du capital. Outre les salariés et les dirigeants, trois fonds d'investissement viennent d'entrer au capital, à hauteur de 32 % : Tikehau T2 Energy Transition, dédié à la transition énergétique, Ouest Croissance et Quadia.

Sur le même sujet « Cetih devient “Entreprise à mission” », François Guérin, président du groupe

Gouvernance



Ce mouvement de capital s'accompagne d'un changement de direction. Yann Rolland quitte en effet son poste de président, l'actuel DG François Guérin devenant PDG de Cetih. Il sera accompagné dans sa mission par un comité stratégique, rassemblant les représentants des actionnaires et quatre dirigeants d'entreprise. De plus, un comité de mission, sous la présidence de Virginie Raisson-Victor, présidente du Laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques (Lépac), co-initiatrice du Grand Défi des entreprises pour la planète et présidente du GIEC Pays de la Loire, suivra les objectifs que s'est assigné l'entreprise en devenant entreprise à mission. Ils sont au nombre de trois : vivre et innover en plaçant l'environnement au coeur de la stratégie en agissant et innovant à toutes les étapes du cycle de vie; vivre et travailler, en mettant l'action au service de l'Humain, en cultivant des relations responsables avec les salariés et les parties prenantes; et enfin vivre et s'engager, en agissant pour un développement pérenne permettant l'indépendance et un juste partage de la valeur avec les équipes et les territoires.