Nouveau conservatoire à rayonnement intercommunal à Palaiseau : une livraison attendue pour la rentrée 2021

Le chantier de construction du nouveau conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI) de Palaiseau prendra fin avant la rentrée 2021.

Le conservatoire à rayonnement intercommunal, rue Victor-Hugo, à Palaiseau (Essonne), avec ses locaux de 940 m2, est devenu trop petit pour plus de 900 élèves et autres usagers. En effet, la communauté d’agglomération Paris-Sarclay et la Ville de Palaiseau ont décidé d’engager les travaux d’aménagement d’un conservatoire à rayonnement intercommunal flambant neuf. Son ouverture est prévue pour la rentrée 2021.

Le site de l’ancienne école Jules-Ferry, entre l’avenue de Stalingrad et la rue Michelet, accueillera ce nouvel équipement culturel. Le projet prévoit la restructuration des bâtiments existants de l’ancien établissement et l’aménagement d’un parking souterrain de 14 places. Sur une surface de 2 400 m2, le nouveau conservatoire comprendra des locaux et des équipements modernes. Il abritera 18 salles dédiées à la pratique musicale, 3 salles consacrées à la musique amplifiée et 5 salles de formation. S’y ajouteront 2 studios de danse et un auditorium de 120 places sous un parvis.

Estimés à plus de 13 M€, les travaux seront cofinancés par Paris-Sarclay à hauteur de 7,8 M€ et par la Ville à hauteur de 3 M€. Le conseil régional d’Île-de-France et l’ADEME apporteront leur soutien financier, de l’ordre, respectivement, de 2,3 M€ et de 18 k€.