Nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy : livraison du chantier en 2022

Le futur centre d’entraînement et de formation du Paris Saint-Germain à Poissy sera mis en service en 2022.

Lancés au premier trimestre 2020, les travaux du centre d’entraînement et de formation du Paris Saint-Germain Football Club à Poissy (Yvelines) prévoient la construction d’un complexe sportif de 74 ha constitué de 15 terrains de football et d’un stade de 5 000 places (dont 3 000 assises). L’ouverture de ce nouveau centre est prévue en 2022. Le budget de construction est compris entre 250 et 300 M€. Ces opérations sont menées grâce au partenariat entre le Paris Saint-Germain, le département des Yvelines, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et la ville de Poissy.

L’exécution de ces travaux exige des compensations environnementales régies par la loi de la biodiversité de 2016. Le PSG a choisi l’entreprise BIODIF (145,5 M€ de CA en 2018) pour la restauration et la protection de six espaces naturels dans les Yvelines : la lande d’Aigremont, le terrain de Poncy, le terrain de la Maladrerie, la Plaine de Versailles et les terrains « Mureaux/Flins ».