Nouveau casque électricien V-Gard® 950 Class 2 avec écran intégré et protection du cou & des oreilles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Protection de 1ère classe Tête-Visage-Oreilles-Cou pour les Électriciens. Une solution de sécurité fiable, confortable, compacte et simple d’utilisation. Qui plus est conçue et fabriquée en France !

Les applications électriques requièrent des équipements de protection individuelle (EPI) fiables afin de garantir la protection des électriciens contre de multiples risques, y compris les arcs électriques, et ce sans compromis sur leur confort.

Partant de ce constat et d’une demande croissante du marché pour des casques avec protection oculaire ou faciale intégrée, MSA a développé un nouveau casque électricien, le V-Gard 950 Class 2. Cette solution de sécurité conçue et fabriquée en France offre une protection compacte et complète à la tête, au visage, au cou et aux oreilles des électriciens. Ce nouveau casque est une déclinaison du V-Gard 950 avec écran facial intégré transparent GS-ET-29 Classe 1 (4kA), qui protège déjà des centaines de milliers d'électriciens.

Le V-Gard 950 Class 2 a été développé pour protéger les électriciens contre les risques électriques, y compris les arcs électriques jusqu'à 7Ka, sans faire de compromis sur le confort. Important pour un EPI porté jusqu’à 8 heures par jour !

Pour une protection complète et fiable, il est doté d'un écran facial intégré, couplé à une protection textile anti-arcs pour les oreilles et le cou.

Confort, praticité et polyvalence

Le V-Gard 950 Class 2 est la solution de sécurité pour électriciens la plus légère mais aussi la plus équilibrée de sa catégorie.

L’écran facial bleu clair offre une protection sans faille à toutes les morphologies de visage et permet le port de lunettes et de « smart glasses ». Grâce à son mécanisme breveté, – inspiré de l'écran du casque pompier GALLET F1XF – l’écran rétractable se loge à l’intérieur du casque quand l’opérateur n’en a plus besoin. Autre avantage de ce mécanisme breveté ? La réduction du volume du casque, faisant du V-Gard 950 Class 2 le casque le plus compact de sa catégorie.

Les autres avantages de l'écran facial bleu clair intégré sont sa qualité optique et sa transmission de lumière visible > 75 % ("Classe 0" = la meilleure classe de transmission de la lumière selon la norme GS-ET-29), offrant une reconnaissance optimale des couleurs et rendant le travail de l'électricien confortable et sûr, même en conditions de faible luminosité. Le revêtement premium anti-buée apporte confort et sécurité, et le revêtement premium anti-rayures allonge la durée de service de l'écran.

La protection textile anti-arcs – exclusivité MSA –, apporte une protection supplémentaire au cou et aux oreilles des utilisateurs. Elle se « range » astucieusement sur la calotte quand l’opérateur n'en a plus besoin, et est ainsi disponible en un clin d’œil quand l’utilisateur en a de nouveau besoin.

Le confort de port est essentiel pour les casques électriciens, il augmente la « conformité » – le fait que le casque soit effectivement porté –, et permet aux électriciens d'être pleinement concentrés sur leur tâche. Une autre caractéristique qui contribue au niveau élevé de confort du V-Gard 950 Class 2 est sa coiffe textile 6-pts Fas-Trac® III, avec molette de réglage souple – facile à manipuler avec des gants d’électriciens – et bandeau anti-sueur premium.

Chaque V-Gard 950 Class 2 est doté d’une jugulaire textile 4-points, pour un maintien optimal, et livré dans son sac textile premium.

Ce casque moderne est disponible en 6 couleurs. Options de personnalisation : stickers rétroréfléchissants, porte-badge/porte-lampe, impression de logo(s) dans notre usine de Châtillon-sur-Chalaronne.

Certifications

Casque : EN397:2012 "Casques de sécurité industriels" (avec options : Isolation électrique 440V, Métal en fusion, Très basses températures -30°C et Déformation latérale) et EN50365 1000V AC "Casques isolants électriques pour utilisation sur installations basse tension".

Écran intégré : conforme à la norme des écrans protégeant contre les arcs électriques GS-ET-29 Classe 2 (7kA), à l’EN 166: (avec options résistance aux chocs de particules à moyenne énergie 120 m/s, protection contre les projections de produits chimiques liquides, résistance à l'arc électrique, résistance au métal en fusion, résistance aux rayures et à la buée) et doté d’un filtre UV 2C-1.2 conformément à l’EN 170:2002.

Référentiel ELECTROSTATIC-INERIS pour une utilisation en zones ATEX 1, 2, 20, 21, 22

Opération spéciale lancement ! Testez gratuitement le V-Gard 950 Class 2 (des conditions s’appliquent)

Le V-Gard 950 Class 2 complète la gamme de casques industriels MSA (14 modèles).

Saviez-vous que MSA protège la tête des travailleurs industriels depuis près de 90 ans https://fr.msasafety.com/ ?

Contenu proposé par MSA Safety