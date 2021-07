« Nous voulons nous rapprocher des collectivités locales », Laurent Goyard, secrétaire général de la fédération des OPH

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer OPH Supprimer HLM Supprimer Congrès HLM Supprimer Logement social Supprimer France Supprimer Valider Valider

Quelques semaines avant le congrès HLM de septembre, à Bordeaux, le secrétaire général de la fédération des offices publics pour l’habitat (OPH) fait le point sur les enjeux des Offices. Ces derniers veulent contractualiser des objectifs (de production, rénovation…) avec leur territoire de rattachement pour resserrer les liens avec l’échelon local.

Avez-vous fini par apposer votre signature sur le « protocole en faveur de la relance de la production de logements sociaux en 2021 et 2022 » signé en mars dernier par la plupart des membres de la famille HLM et le gouvernement ?

Nous nous inscrivons évidemment dans cette dynamique, mais la fédération n’a pas signé le protocole. Car il n’y a pas vraiment eu de concertation, ni d’échanges et encore moins de négociation. Enfin, cet objectif nous semble complètement inatteignable. Je rappelle qu’en 2019, nous avions l’objectif de produire 110 000 logements sociaux chaque année (alors qu’un peu plus de 105 000 agréments ont été accordés en 2019, NDLR). Ne pas atteindre cet objectif pourrait être un mauvais signal, voire même, un piège puisque cela pourrait être reproché aux acteurs.

Nous voulons faire le maximum pour développer le logement social, mais nous ne voulons pas nous perdre dans des objectifs déconnectés de la réalité. A titre d’exemple, pour atteindre l’objectif, il faudrait que les bailleurs sociaux franciliens doublent le nombre d’agréments obtenus pour atteindre les 40 000 par an, et que les Bretons voient les agréments augmenter de 40% ! Cet objectif s’inscrit dans un environnement complexe : les collectivités ont du mal à trouver du foncier, les opérateurs ont du mal à monter les opérations, le prix des matériaux flambe…



Quels sont donc les objectifs des Offices publics de l’habitat (OPH) pour les années à venir ?

Nous devons faire face à trois défis : la construction donc, l’Anru 2 – doté de 15 Mds € et qui mobilisera fortement les OPH - et la rénovation énergétique. Il aurait été positif que le gouvernement se penche sur ces trois sujets. Car au rythme actuel des rénovations lancées, la neutralité carbone de notre parc sera atteinte entre 2080 et 2090. Pour l’atteindre d’ici à 2050, nous avons calculé qu’il fallait mobiliser 400 M€ de fonds propres en plus chaque année. De gros efforts doivent être réalisés, le gouvernement demande de s’engager pour deux ans, alors qu’il faut se mobiliser dans la durée.

[...]