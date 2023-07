« Nous souhaitons doubler l’activité de NGE à l’international en cinq ans », Orso Vesperini, directeur général délégué de NGE

Que représente l’activité du groupe à l’international ?

À l’origine, NGE n’est pas un groupe international. Notre activité, partie de rien, se développe fortement. Aujourd’hui, son chiffre d’affaires s’établit à 377 millions d’euros, soit 12 % d'un total de 3,1 milliards. Mais cette valeur financière n’est, à mon sens, pas la plus parlante. L’activité internationale totalise 25 % des effectifs du groupe, un indicateur qui se suffit à lui-même.

Quels objectifs vous fixez-vous ?

Notre souhait est de doubler l’activité de NGE à l’international en cinq ans. Mais il se pourrait bien que nous y arrivions en une seule année ! En ce moment, la plupart de nos grands chantiers s’achèvent. Tout dépendra donc de notre capacité à remporter de nouveaux contrats structurants. Nos ambitions portent notamment sur la poursuite de la ligne à grande vitesse High Speed 2 en Angleterre, mais aussi sur des projets d’adduction et de distribution d’eau en Côte d’Ivoire, de barrages au Malawi et à Madagascar, de desserte ferroviaire en Guinée et routière au Gabon, de métro en République dominicaine voir des projets pharaoniques en Arabie saoudite. Nous voulons profiter pleinement de notre implantation dans 17 pays.

Cet article est réservé aux abonnés Le Moniteur Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]