« Nous sommes prêts à déployer notre plan de performance », Jérôme Stubler, président d'Equans

Malgré sa taille, Equans est encore une entreprise méconnue. Comment peut-on la présenter en quelques mots ?

Equans est née en 2021 du regroupement de centaines d'entités d'Engie implantées principalement en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Océanie. C'est donc à la fois une jeune société et l'héritière d'un savoir-faire industriel puisque les entreprises qui la composent ont pris part à l'électrification de l'Europe, aux grandes révolutions industrielles, à l'arrivée du téléphone, à l'introduction de l'énergie nucléaire comme à l'installation de réseaux de télécommunication et d'internet. A la suite de la finalisation de notre rachat par le groupe Bouygues en octobre 2022, Equans a fusionné avec Bouygues Energies & Services.

Elle est alors devenue le premier métier du groupe avec 90 000 collaborateurs dans le monde.

Que retenez-vous des phases de structuration et d'intégration au sein du groupe Bouygues qui viennent de s'achever ?

Nous avons franchi trois étapes importantes : la création de l'entreprise avec son organisation, la structuration de son offre, puis sa mise en autonomie et, enfin, son rachat par Bouygues.

Ce qui nous a le plus impressionnés, c'est la rigueur et la rapidité avec lesquelles tout cela a été mené.

C'est probablement la plus grande opération de carve-out [cession par une société ou un groupe de sociétés d'une branche d'activité, NDLR] de ces dix dernières années en Europe et nous l'avons réalisée en seulement quelques mois. Cette réussite est à mettre au crédit des équipes.

Avec Bouygues Energies & Services, nous parlons le même langage, notre positionnement géographique et nos métiers sont complémentaires, ce qui a grandement facilité l'intégration. Nous avons aussi bénéficié de l'excellent accueil que nous a réservé le groupe Bouygues.

Votre actualité, c'est aussi la publication de vos premiers résultats le 23 février dernier. Comment les analysez-vous ?

Nous sommes sur une bonne dynamique avec une amélioration de nos principaux indicateurs : le chiffre d'affaires, la marge et la trésorerie. Le chiffre d'affaires de 17,7 Mds € [CA consolidé de Bouygues Energies & Services et Equans, NDLR] reflète un bon niveau d'activité et la marge progresse de manière significative, même si elle reste encore insuffisante.

Aujourd'hui, les fondamentaux sont en place, et notre modèle est résilient grâce à notre présence dans plus de 20 pays et à la diversité de nos clients. Nous sommes prêts à déployer notre plan de performance qui s'appuie sur une stratégie sélective appliquée à des marchés en forte croissance.

