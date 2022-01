"Nous sommes convaincus de la nécessité d’obliger la rénovation d’une classe de logements énergivores", Benoît Dulac (Les ECO-Isolateurs)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rénovation énergétique Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Avec son directeur général-adjoint Patrick Santi, le président du groupe Les Eco-isolateurs fait le point pour LeMoniteur.fr sur les perspectives de son entreprise.

Comment se portent Les ECO-Isolateurs ?

Benoit Dulac : Les ECO-Isolateurs en sont à leur douzième année d’existence. Nous faisons partie des dinosaures de la rénovation énergétique ! Dans un secteur pour lequel la donne change tous les trois mois, ça donne un peu de recul face aux soubresauts.

Né en Normandie, le Groupe est aujourd’hui présent sur tout le territoire à travers une vingtaine d’entités locales avec des ingénieurs d’affaires et des conducteurs de travaux sur le terrain. Nous livrons des chantiers parfaitement réalisés. Les ECO-Isolateurs aujourd’hui, c’est 50M€ de chiffre d'affaires, 300 collaborateurs et notre activité se répartit entre le logement individuel et le logement collectif avec Les ECO-Isolateurs Pro (LEI Pro).

Patrick Santi : Lancé en 2018, LEI Pro se consacre au logement social, aux copropriétés et aux bâtiments publics (écoles, mairies, salles des fêtes) avec trois typologies d’approches, distinctes, complémentaires mais pas identiques.

Avec les bailleurs sociaux nous avons affaire à un écosystème sensibilisé à la problématique de la rénovation énergétique. Ils sont en prise directe avec les décisions politiques et responsabilisés sur la gestion de leur parc. Ils mènent des actions cohérentes avec les initiatives publiques. Là, nous sommes dans une logique d’accompagnement sur des problématiques techniques, à la recherche d’un optimum technico-économique : maximiser les aides et les subventions pour minimiser le reste à charge.

"Notre métier est un métier d’intégrateur et d’ensemblier"

A noter que dans le secteur du logement social, nous avons identifié un segment de niche, à cheval entre le BtoC et le BtoB : c’est le parc de maisons individuelles. Nous sommes là sur de petits chantiers à la logistique particulière. L’idée est de rénover ces maisons pour les sortir de leur statut de passoire thermique avant de les vendre. Pour cela nous maîtrisons l’ingénierie financière (optimisation des aides disponibles : CEE, aides locales...), les recommandations techniques et le pilotage des travaux. Nous proposons Réno-MI (pour « maison individuelle »), un outil d’aide à la décision pour les bailleurs qui leur propose des scénarii de financement et de travaux selon le niveau de performance énergétique qu’ils souhaitent atteindre.

Notre métier est un métier d’intégrateur et d’ensemblier. Notre objectif est de faciliter la mise en œuvre de la rénovation, de faire comprendre les critères d’éligibilité. Et nous nous engageons sur une livraison clés en main.

Le deuxième segment ce sont les copropriétés…

[...]