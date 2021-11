«Nous recrutons de nombreux ingénieurs et techniciens du BTP»

L’ingénieur général Hervé Foubert est directeur central adjoint du service d’infrastructure de la Défense (SID). Il expose les besoins en recrutement du SID, un service du Ministère des Armées qui compte 6700 personnes et va recruter 500 personnes en 2022.

Le service d’infrastructure de la Défense (SID) est un service phare et peu connu du ministère des Armées. Quelles sont précisément ses missions ?

Le SID est le service référent du ministère des Armées en matière d’infrastructures et de gestion de l’énergie associée aux infrastructures. Nous avons en charge la construction, la restructuration, la gestion et l'entretien de l'immobilier du ministère. Concrètement, nous sommes responsables des bureaux, de l’hébergement militaire, des hôpitaux, de la voirie, des camps d’entrainement, des bases aériennes et navales, des ouvrages maritimes, etc. Le patrimoine immobilier des Armées s’étend sur 275 000 hectares, soit la surface d’un département français. Il compte 29 millions de m2 de bâti, soit l’équivalent de la surface construite de la ville d’Orléans. Le budget est conséquent avec un plan de commandes annuel (neuf et ancien) de l’ordre de 2,5 milliards d’euros. Nous venons aussi en soutien sur les théâtres d’opérations extérieures (Mali, etc.) pour construire des hébergements en dur, des centrales électriques, des unités de production d’eau, des unités d’assainissement par exemple. Nous sommes aussi l’acheteur énergie du ministère des Armées pour le gaz et l’électricité, ce qui représente un budget de 230 millions d’euros par an.

Pourquoi un service dédié ?

Le ministère des Armées doit impérativement garder la main sur sa capacité opérationnelle afin de pouvoir garantir la sécurité du pays, en tout lieu et en tout temps. En ayant son propre service, il s’assure de disposer des infrastructures et de l’énergie nécessaires à l’exercice de ses missions régaliennes. Une base aérienne, par exemple, est un outil de combat, tout autant qu’un avion de chasse.

Comment êtes-vous organisé ?

Le SID compte 6 700 personnes, avec un tiers de militaires et deux tiers de civils. Nous sommes présents sur tout le territoire français ainsi qu’à l’étranger. En métropole, nous disposons de 200 implantations et sommes organisés en 7 grandes directions à vocation régionale, les établissements du service d’infrastructure de la défense (ESID), situés à Brest, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Metz, Lyon, Toulon et Bordeaux. En outre-mer et à l’étranger, nous avons 9 directions des infrastructures de la Défense (DID) localisées à Fort-de-France (Antilles), Cayenne (Guyane), Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Papeete (Polynésie), Saint-Denis (La Réunion), Djibouti, Dakar (Sénégal), Libreville (Gabon) et Abidjan (Côte d’Ivoire).

Vous êtes un service en plein essor qui recrute massivement…

Oui ! Nous recrutons quelques 450 personnes chaque année, tous statuts confondus, civils ou militaires, de carrière ou contractuels.

« Servir notre pays »

Quels sont les métiers où vous recrutez ?

Nous avons un fort besoin d’ingénieurs. Nous allons embaucher cette année 40 ingénieurs (ou architectes) sous le statut d’ingénieur militaire de l’infrastructure (IMI). Nous recherchons aussi des techniciens supérieurs du BTP sous statut civil (fonctionnaire ou contractuel). Ce sont des postes majoritairement situés en métropole, mais nous avons aussi des besoins en outre-mer et à l’étranger. Concernant les ingénieurs, nous embauchons essentiellement des jeunes diplômés de l’ENSAM, avec laquelle nous avons un partenariat, et plus largement des différentes écoles d’ingénieurs BTP/Génie civil. Nous avons principalement des besoins en matière de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, d’ingénierie de la maintenance, de gestion technique du patrimoine et d’achats et dans le domaine de la performance énergétique.

Le SID n’est pas un employeur comme un autre. Les métiers ne sont pas tout à fait les mêmes que dans une entreprise classique de BTP…

Certains de nos ouvrages sont en effet très spécifiques : dépôts de munition, centres de commandement sécurisés et enterrés, data center, ouvrages nucléaires, etc. Ces infrastructures requièrent des compétences particulières. Autre singularité : nous sommes maîtres d’ouvrage mais exerçons aussi les activités de maitrise d’œuvre et d’expertise technique, en particulier là où les besoins spécifiques du ministère ne trouvent pas d’offre en milieu civil.

Quels sont les avantages que le SID offre aux candidats ?

Ils sont multiples. Avant tout, l’ensemble du personnel du SID, de l’ingénieur au technicien, participe à une belle mission de service public : ils sont au service de la France.

Nous proposons également un parcours de carrière riche et varié. Un ingénieur peut commencer par la maîtrise d’ouvrage, notamment en conduite d’opération, et poursuivre dans l’ingénierie de la maintenance ou la maîtrise d’œuvre.

De surcroit, les militaires comme les civils disposent de nombreuses évolutions professionnelles possibles. Ils peuvent diriger des projets techniques d’une grande diversité et d’une ampleur financière certaine.

Le SID propose plusieurs opportunités de mobilité en outre-mer ou à l’étranger à ceux et celles qui le souhaitent tout au long de leur carrière. Enfin, le rythme d’action permet de concilier vie professionnelle et vie privée.