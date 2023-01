« Nous procédons par croissance externe pour élargir notre offre, toucher une nouvelle clientèle et étendre notre implantation géographique », Philippe Benquet (Acorus)

Acorus a enregistré une croissance organique insolente de 10% en 2022. Qu’en est-il de votre croissance externe ?

Nous avons réalisé coup sur coup quatre acquisitions en décembre qui nous permettent à la fois de compléter notre offre globale d’éco-rénovation et de l’étendre sur une grande partie du territoire. Par ces rachats, nous faisons d’une pierre trois coup : implantations dans de nouvelles zones géographiques, acquisition de métiers qu’on n’avait pas ou peu et accession à de nouveaux segments de clientèle. Ainsi, l’acquisition dans la région orléanaise de Metz, spécialiste des travaux de ravalement de copropriétés, de peinture pour l’industrie et d’isolation extérieure et Cloisol, positionné sur l’aménagement des cloisons amovibles dans le tertiaire et l’industrie, nous ouvre une nouvelle clientèle, celle de l’industrie et nous permet de nous implanter dans l’Orléanais avec notre offre globale. De même, le rachat des Menuiseries Rennaises nous conduit à aborder dans les alentours de Rennes, le marché de l’installation des menuiseries extérieures, un métier que nous démarrons à peine en Ile-de-France. Enfin, l’acquisition de Moncelec à Bezons (Val d’Oise) nous apporte une niche de métier d’électricien, le génie électrique dans la performance énergétique des bâtiments tertiaires qui complète celle de la société ESCI acquise en 2021.

Cet article est réservé aux abonnés Le Moniteur Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]