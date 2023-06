« Nous pouvons effectuer des travaux de réparation bas carbone en restant à prix maximum équivalent aux travaux standards », Jean-Vincent Raymondis (Saretec)

Qu'est-ce qui vous a poussé à développer cette stratégie de travaux bas carbone ?

Nous chiffrons chaque année 2,5 Md€ de travaux. Nous nous sommes donc demandés : que représentent ces milliards en termes d’émissions de CO2 ?

Pour cela, nous avons cherché ce qui existait : il y a bien une documentation sur les travaux neufs dans le cadre de la RE2020, avec un dispositif assez construit. Mais autour des travaux de rénovation, de réparation, il n’y avait rien qui existait de façon documentée et organisée. J’ai donc mis en place au sein de Saretec un groupe de travail pour construire un référentiel basé sur les données de la base Inies, mais sur le modèle de la réparation avec des travaux spécifiques. En considérant par exemple que l’on va régulièrement devoir déposer et évacuer des matériaux anciens endommagés avant de les remplacer. Nous avons ajouté à l’analyse du cycle de vie du produit détaillé dans la base Inies cette notion de dépose et de fin de vie (recyclage).

Nous avons ainsi construit un référentiel sur 350 natures de travaux qu’on retrouve régulièrement dans le domaine de la rénovation et la plupart de nos sinistres. Cela nous a donné une approche précise de nos émissions. Première conclusion : les 2,5 Mds € de travaux équivalent à 865 000 t eq CO2. C’est donc un impact significatif. Qui montre en creux l’impact positif que l’on peut avoir en s’engageant dans une réduction des émissions de CO2 des travaux.

Où est-il possible d'agir ?

Nous avons identifié des bonnes pratiques bas-carbone qui permettent de réduire les émissions de CO2 et cela à un prix au maximum équivalent au prix de travaux à émission standard. Le surcoût qui peut exister dans le neuf pour des solutions bas carbone n’existe pas forcément en réparation. Nous pouvons avoir accès à des procédés ou des matériaux plus économiques.

Le premier procédé c’est réparer au-lieu de remplacer.

Prenons l’exemple d’une inondation en rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation avec une hauteur d’eau de 30 cm. Il y a deux façons de procéder : soit on enlève tout le placo et les isolants et on les remplace intégralement ; soit on effectue des travaux soignés mais plus complexes en termes de main d’œuvre et d’aléas de chantier en ne remplaçant que les pieds de cloisons en ayant procédé à un assèchement. Moins de matériaux, plus de main d’oeuvre, à un prix équivalent on peut avoir moins d’émissions de CO2.

On peut parler aussi de réemploi de matériaux, en cas de sinistre tempête ou grèle, avec ce que l’on appelle du remaniage de toiture. En utilisant les tuiles déjà présentes pour remanier la toiture et remplacer uniquement les tuiles manquantes.

Autre exemple d’amélioration : utiliser des matériaux qui piègent le carbone. Imaginons un sinistre sur un carrelage. Au lieu de déposer le carrelage endommagé et de le remplacer par du carrelage neuf (avec toutes les émissions que cela implique), pourquoi ne pas installer un sursol en bois qui piègera du carbone ?

Enfin, on peut aussi envisager des peintures recyclées qui émettent 3 fois moins de CO2. Car protéger et décorer 1m² de support intérieur avec une peinture aqueuse standard pour une durée de vie de 7 ans représente 3,22 kg de CO2 c’est l’équivalent de 27 km en voiture. Tout cela en restant à prix maximum équivalent aux travaux standard.

