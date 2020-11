«Nous n’avons aucune visibilité sur les mois à venir», José Ramos, président de la Fédération régionale des travaux publics d’Ile-de-France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Travaux publics Supprimer Ile-de-France Supprimer Reconfinement Supprimer Valider Valider

Alors que le pays est reconfiné depuis une dizaine de jours, le président de la FRTP s’alarme de la forte chute des appels d’offres en Ile-de-France, de l’ordre de 33 % sur les dix premiers mois de 2020.

Comment se passe ce reconfinement ?

Depuis le printemps, nos équipes et nos entreprises ont apprivoisé la Covid-19. Les chantiers se déroulent normalement mais, forcément, avec un impact sur la production lié à la mise en œuvre des mesures barrières et un surcoût qui varie de 0 à 5 %, voire 7 % dans les cas un peu exceptionnels. L’une des problématiques induite par le reconfinement concerne la fermeture des restaurants et des hôtels. Cette situation préoccupe les entreprises qui ont des collaborateurs en déplacement. Par ailleurs, si la décision du gouvernement de classer le secteur du BTP comme métier prioritaire nous satisfait, bien sûr, elle n’en entraîne pas moins une conséquence : en cas de baisse d’activité, l’entreprise ne pourra plus bénéficier du temps partiel Covid. Elle devra recourir au temps partiel économie avec une prise en charge plus importante pour elle.

Justement, fin octobre, vous avez lancé un appel pour alerter les pouvoirs publics sur l’effondrement des appels d’offres. Qu’en est-il exactement ?

En Ile-de-France, sur les dix premiers mois de 2020, les appels d’offres ont chuté de 33 % par rapport à la même période de 2019, ce qui représente 2 000 consultations en moins. Si l’on détaille par grandes catégories de maîtres d’ouvrage, la baisse atteint 42 % pour les communes, 41 % pour les syndicats intercommunaux, 34 % pour les intercommunalités et 20 % pour les départements. L’effet Covid cumulé à celui du cycle électoral se révèle catastrophique. Heureusement, en mars dernier, les entreprises bénéficiaient de carnets de commandes bien fournis, ce qui leur a permis de tenir jusqu’à maintenant. Elles devraient terminer cette année 2020 sans trop de casse mais au final, l’activité devrait reculer de 18 à 20 % dans le secteur des TP franciliens.

[...]