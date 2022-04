« Nous ferons du train le pilier de nos mobilités », Yannick Jadot (EELV)

dossier Présidentielles 2022 : les candidats répondent au Moniteur

Logement, énergie, urbanisme... Le candidat écologiste à l'élection présidentielle a répondu aux questions du Moniteur.

Vous souhaitez stopper les grands projets ferroviaires comme le Lyon-Turin ou les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Ne permettraient-ils pas pourtant de décarboner les transports ?

Pour décarboner les transports, il faut donner aux territoires des trains du quotidien, faute de quoi on encourage le recours à la voiture. Or, on a sacrifié le réseau existant au profit des lignes à grande vitesse. Les TGV représentent 10 % de la clientèle SNCF et 90 % du budget d’investissement. Nous ferons du train le pilier de nos mobilités en priorisant les trains du quotidien, le fret ferroviaire et la création de 15 lignes de trains de nuit.

Vous prônez une « sortie responsable » du nucléaire avec l'arrêt de 10 réacteurs d’ici 2035. Comment éviterez-vous le recours aux énergies fossiles pour compenser leur production ?

Pour réussir notre transition énergétique et garantir notre souveraineté énergétique, il nous faut travailler sur trois fronts : sobriété, efficacité et énergies renouvelables. Nous devons nous mettre en capacité de réduire la consommation d’énergie de 30%, en assurant de meilleurs services à la population, sortir les mobilités de leur addiction aux énergies fossiles et massivement rénover le bâti. La montée en charge des énergies renouvelables compensera la fermeture des réacteurs.

Comment la revitalisation des zones rurales, grâce à votre "bouclier rural" par exemple, s'articule-t-elle avec la lutte contre l'étalement urbain et la décarbonation des mobilités ?

Avec le développement des zones commerciales périurbaines, la disparition des services du quotidien a renforcé la contrainte de la voiture individuelle. La revitalisation des centres villes ou des bourgs permettra de lutter contre l'étalement, l'artificialisation des sols ou l'usage de la voiture. Nous garantirons par la loi une égalité devant le service public - santé, école, administration publique - à moins de 15 minutes. Nous favoriserons un accès aux commerces, au sport et à la culture, en soutenant les initiatives locales.

En 20 ans de loi SRU, l'objectif de 25% de logement social n'a pas été atteint partout. Or, vous voulez le porter à 30% d’ici 2030. Comment entendez-vous l’atteindre ?

Nous voulons créer 700 000 logements sociaux neufs sur le quinquennat, dont 60 000 très sociaux chaque année. L’Etat se substituera aux communes carencées pour l’obtention des permis de construire et la construction. En parallèle, il faut durcir les sanctions pour les

communes qui ne respectent pas la loi SRU.

Les écologistes s'opposent souvent à la densification dans les grandes villes, mais aussi à l'étalement urbain. Comment, dans ces conditions, répondre aux besoins de logement ?

Pour lutter contre l’étalement urbain, la règle de “ zéro artificialisation” nette devra être inscrite dans les documents d’urbanisme d’ici 2025. Cet objectif passera par un soutien à la reconversion des friches industrielles permettant de nouvelles activités économiques, du logement, ou plus de nature en milieu urbain. Des villes plus vertes avec plus de logements, c’est possible. A Lyon, en 2021, 1500 logements ont été créés, 2000 m² de sol ont été "désartificialisés", et 18 000m² de surfaces ont été végétalisées sur dalles et toitures.

Vous souhaitez lancer un plan national de la rénovation énergétique de 10 Mds €. Comment trouver les bras pour réaliser ces travaux ?

L’effort national que nous proposons pour la rénovation des logements et des bâtiments publics et privés générera 93 000 créations d’emplois qualifiés et non délocalisables. Nous souhaitons créer 100 000 places dans l’enseignement supérieur, notamment dans les formations courtes préparant aux métiers de la transition. Nous soutiendrons l’apprentissage et le renforcement de la formation professionnelle.