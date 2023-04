« Nous devrons passer d’une économie de volume à une économie à impact », Catherine Guerniou, La Fenêtrière

Quand est née votre entreprise ?

L’entreprise a été créée en 1984 par mes parents, qui étaient en « reconversion de carrière », comme on dit aujourd’hui, et je l’ai reprise en 2005. La Fenêtrière basée à Champigny-sur-Marne compte 14 collaborateurs et nous fabriquons donc des menuiseries extérieures (PVC, aluminium - au rythme de 15 à 20 fenêtres par jour) et nous commercialisation de menuiseries bois pour les professionnels du bâtiment pour les marchés de Paris et de l’Ile-de-France, à 95%. 80% de notre activité est liée à la rénovation énergétique cela en raison de notre proximité avec Paris.

Vous insistez beaucoup sur votre ancrage local…

Il y a à peu près 10 ans nous avons mis en avant l’économie circulaire et les circuits courts face à l’importation massive de produits venus de pays de l’Est. C’était une façon de dire aux constructeurs que s’ils trouvaient peut-être des produits moins chers venus de « l’extérieur », ils n’avaient pas de service rapide et à l'écoute à proximité de leurs chantiers. Cela a vraiment pris tout son sens au moment de la pandémie : avec la fermeture des frontières, les gens ont réalisé qu’ils avaient des productions de proximité.

En même temps nous avons la volonté d’embaucher local : 80 % des salariés habitent à moins d’un quart d’heure de l’entreprise. L’ancrage territorial créé de l’emploi avec des salariés qui consomment localement.

D’autre part, tous nos fournisseurs sont Français - nous sommes d’ailleurs certifiés depuis juin 2022 Origine France garantie – le vitrage vient de Normandie, le PVC du Doubs, l’aluminium de Dijon, la quincaillerie et les volets roulants d’Alsace et la visserie de Valence. Nous avons ancré les choses pour que ce soit efficace pour nos clients, pour nous, notre qualité de vie et pour notre activité.

[...]