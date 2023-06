« Nous avons conçu un PLU avant-gardiste », Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris

Quelles sont les grandes caractéristiques du projet de PLU bioclimatique arrêté le 5 juin ?

Ce PLU bioclimatique affiche une très forte ambition pour accélérer l’adaptation de la ville face au dérèglement climatique. Il doit permettre à la Capitale le respect des engagements de l’Accord de Paris et à celui de la trajectoire de neutralité carbone en 2050. C’est le premier document d’urbanisme post-Covid. Lors de la crise sanitaire, la question de la soutenabilité des systèmes urbains denses s’est posée de façon plus aiguë. Ce PLU vise donc à infléchir les effets négatifs induits par la vie urbaine en les régulant, en les apaisant et en incitant les projets à être porteurs d’externalités positives. En complément de ces deux lignes de force, le PLU s’articule autour de quatre enjeux : l’urgence environnementale ; l’urgence sociale et la nécessité de bien loger le plus grand nombre ; la ville du quart d’heure et de la préservation de la mixité sociale et celle des usages ; et, enfin, la lutte contre les risques de dérive monofonctionnelle tertiaire ou touristique dans certains quartiers.

« Le Paris de 2050 est déjà là à 90 % »

Ce PLU est souvent présenté comme un PLU de transformation. Pourquoi ?

Le PLU de 2006 était un PLU de production destiné à accompagner les stratégies d’aménagement des ZAC impulsées par les exécutifs parisiens à partir de 2001. Force est de constater aujourd’hui que le Paris de 2050 est déjà là à 90 %. Nous pourrons continuer à construire dans quelques grands secteurs d’aménagement couverts par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) mais la création de logements passera aussi par la transformation du bâti existant (garages, friches, bureaux, etc.). Ce parc immobilier n’est pas prêt à affronter les conditions climatiques de 2050. Il va donc falloir l’adapter, ce qui consiste moins à isoler pour protéger du froid que d’armer les bâtiments contre le chaud. Cela constitue un aggiornamento total par rapport à ce nous avons appris collectivement (architectes, entreprises de travaux, industriels de la construction et élus). La tâche qui nous attend est immense.

Dans une ville déjà très construite, comment le PLU parvient-il à concilier la production de logements avec la création d’espaces verts ?

Pour assurer la mise en cohérence des différents objectifs, nous avons posé des interdits à certains endroits, prévu des incitations à d’autres. Prenons un exemple symbolique : comment construire en protégeant les cœurs d’îlots ? En nous appuyant sur des règles morphologiques, en limitant la hauteur des constructions à l’intérieur de ces îlots, en imposant un pourcentage d’espaces de pleine terre (de 30 % de la taille de la parcelle à partir de 150 m2 jusqu’à 65 % pour celles de plus de 3 500 m2), en autorisant la surélévation sous certaines conditions…Ce que nous voulons, c’est fixer les grandes orientations, créer des garde-fous réglementaires mais, en même temps, laisser de l’agilité, de la respiration au porteur de projet et à son architecte, comme nous le faisons pour la nouvelle règle de mixité fonctionnelle.

[...]