« Nous allons réformer l’instruction des permis de construire », Emmanuel Grégoire, en charge de l’urbanisme à la mairie de Paris

Moins d’un an après sa nomination, le premier adjoint d’Anne Hidalgo, notamment en charge de l’urbanisme et de l’architecture, a déjà lancé de nombreux chantiers. Dans la première partie du long entretien qu'il nous a accordé, il présente la révision du Plan local d’urbanisme de la capitale.

Vous avez récemment présenté le « Pacte de la construction parisienne ». Quel objectif vise-t-il ?

Ce pacte définit une nouvelle façon de bâtir le Paris de demain, plus résilient, plus collaboratif, plus raisonné, plus ancré dans son territoire. Il pose un cadre pour tous les acteurs de la construction en attendant l’adoption du Plan local d’urbanisme (PLU) bioclimatique fin 2023 ou début 2024. Ce référentiel commun doit inciter toutes les parties prenantes à développer des projets en cohérence avec les ambitions portées par la Ville. Chaque projet doit poursuivre un objectif d’utilité sociale et environnementale et apporter des externalités positives à son quartier. Les dix principes qu’il pose - mixité, végétalisation, matériaux biosourcés, restructuration plutôt que démolition, sobriété énergétique, participation citoyenne, etc. - ne sont pas opposables juridiquement. Mais les grands acteurs de l’immobilier et du bâtiment sont conscients de la nécessité de changer et ont déjà entrepris des efforts pour intégrer la transition écologique dans leur modèle. Nous comptons sur leur engagement. Par ailleurs, nous avons décidé d’accompagner cette charte de la construction d’une réforme de l’instruction des permis de construire.

