« Notre méthode se fonde sur l’écoute », Caroline Cayeux, ministre des Collectivités locales

La ministre des collectivités locales veille à la montée en puissance des programmes qu’elle a lancés à partir de 2020, comme présidente de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires. Ancienne maire de Beauvais et ancienne présidente de l’association Villes de France, Caroline Cayeux veut incarner la co-construction avec et par les territoires, comme elle l’a confirmé au Moniteur à la veille du salon des maires et des collectivités locales.