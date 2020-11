Notre-Dame : la dépose de l'échafaudage comme si vous y étiez

Lors de l’incendie du 15 avril 2019, la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris était en restauration. L’échafaudage installé à cet effet a résisté à l’effondrement de la flèche mais a été déformé par la chaleur de l’incendie. Constitué d’un enchevêtrement de 40 000 pièces pour un poids de 200 tonnes, dont la moitié à plus de 40 mètres de haut, il devait être démonté car, fragilisé, il représentait une grave menace pour la cathédrale. Cette opération, inédite et particulièrement complexe, a été minutieusement préparée. La dépose s'est achevée le 24 novembre

Avant la dépose qui a débuté le 8 juin 2020, l’échafaudage a d’abord été instrumenté pour que les travaux puissent se dérouler en toute sécurité, puis ceinturé de poutres métalliques sur trois niveaux pour le stabiliser et empêcher tout risque d’écroulement.

La structure a ensuite été encadrée de part et d’autre par un deuxième échafaudage afin d’installer des poutres métalliques, pour permettre à des cordistes de descendre au cœur de l’échafaudage incendié.

Le protocole a prévu que les échafaudeurs démontent les parties accessibles à l’aide d’une nacelle, tandis que les cordistes descendent au plus près des parties calcinées pour découper, à l’aide de scies-sabres, les tubes métalliques fondus les uns sur les autres, évacués grâce à la grande grue à tour de 80 mètres.

A la mi-août, la mission des cordistes s’est terminée et les échafaudeurs ont pu prendre le relais pour terminer l’opération.

Fin octobre, l’échafaudage a été désolidarisé en quatre ensembles stables et indépendants, rendant possible le dégagement, à l’aide de la grue à tour, d'une grande poutre en bois suspendue au-dessus de la croisée du transept, qui menaçait de tomber.

