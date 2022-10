NOTRE-DAME : L'IMPOSSIBILITÉ D'UN PARVIS

L'équipe dirigée par le paysagiste Bas Smets, accompagnée des agences Grau (architecture urbanisme) et Neufville-Gayet (patrimoine), a remporté fin juin le dialogue compétitif lancé par la ville de Paris pour le réaménagement des abords de Notre-Dame. Au regard des tentatives infructueuses d'instauration d'un nouvel ordre urbain depuis plus de deux siècles, le contexte de la consultation et les choix contenus dans la proposition des lauréats sont-ils de nature à relever pareil défi ?