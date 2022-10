Nord : Villeneuve-d’Ascq, l’église Saint-Pierre de Flers-Bourg sera en travaux jusqu’en 2024.

La ville de Villeneuve-d’Ascq (Nord) poursuit les travaux de réhabilitation de l’église Saint-Pierre de Flers-Bourg, un joyau historique de la commune datant du XVIe siècle. Le chantier a débuté en 2021 et s’échelonnera jusqu’en 2024.

Les travaux portent, entre autres, sur l’amélioration de l’étanchéité des couvertures, sur la réparation des charpentes et sur la reprise des maçonneries et des menuiseries. Ils incluent aussi la réhabilitation des ferronneries, des serrureries des vitraux ainsi que la rénovation du clocher. Les pierres de celui-ci ont été nettoyées et certaines ont été remplacées en raison de leur dégradation. Plus de cinq entreprises couvrent ces travaux, sous la supervision de Vincent Brunelle, architecte en chef des Monuments historiques.

L’opération s’élève à un peu plus de 2 millions d’euros, financés par la Métropole européenne de Lille (MEL) à travers le Fonds de concours pour la préservation du patrimoine. La Sauvegarde de l’art français contribue également au financement. Par ailleurs, la ville entend obtenir de nouvelles subventions.