Nord : un premier collectif réhabilité à la sauce EnergieSprong

A Roubaix, un immeuble collectif, le premier en France, est actuellement réhabilité par le bailleur social Vilogia selon la méthode hollandaise EnergieSprong ou « saut énergétique ». Il s’agit de transformer, en seulement six mois de travaux et en site occupé, la résidence composée de 32 passoires énergétique en bâtiment produisant autant d’énergie qu’il n’en consomme. Visite d’un chantier millimétré associant, pour la partie enveloppe, une entreprise de gros œuvre ultra locale et un industriel belge innovant.