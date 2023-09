Nord : réfection de la couche de roulement sur la RD649, entre Maubeuge et Jeumont

Depuis le 11 septembre 2023, une nouvelle phase de travaux a été lancée sur la RD649 par le département du Nord. Les opérations concernent la section qui se trouve entre Jeumont et le carrefour giratoire de l'hôpital de Maubeuge. Elles se concentrent sur le renouvellement du revêtement de la chaussée sur cette portion de plus de neuf kilomètres. L’objectif est de remplacer la surface dégradée par un matériau plus durable et plus résistant. En outre, le projet inclut la rénovation de la bande d'arrêt d'urgence.

Les travaux préparatifs ont débuté avec le nettoyage de la route et la délimitation des zones de chantier. Le revêtement usé sera prochainement remplacer par une nouvelle couche de roulement.

La fin des interventions est prévue pour la semaine du 23 octobre. Ce programme vise, entre autres, à améliorer les conditions de conduite sur la RD649 dans le sens Jeumont-Maubeuge.