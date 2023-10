Nord : projet Metropolitan Square, transformation du siège de la métropole de Lille en immobilier mixte

En septembre 2023, Damien Castelain, le président de la Métropole européenne de Lille (Nord), a signé le contrat de cession de l’ancien siège historique de la collectivité. Cette signature permet aux nouveaux propriétaires des lieux, Vinci Immobilier et BNP Paribas Real Estate, de lancer leur programme immobilier, baptisé « Metropolitan Square ». Celui-ci porte sur la restructuration des bâtiments actuels en vue de créer des logements, des bureaux, des commerces et des locaux de service. Agrémenté de plus de 8 000 m2 d’espaces paysagers, l’ensemble devrait être livré en 2027.

Une fois végétalisé et densifié, le programme Metropolitan Square va constituer une nouvelle offre tertiaire et résidentielle dans le quartier, dont le dynamisme devrait ainsi être renforcé. Pour la filiale immobilière du groupe Vinci, le choix du site a été motivé par son accessibilité, l’ancien siège de la MEL étant desservi par l’autoroute A1, la ligne 2 du métro et le tramway.