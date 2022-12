Nord : pendant sa fermeture, l’aciériste LME accélère sa décarbonation

Malgré une activité à l’arrêt, pour cause de flambée des coûts énergétiques, Beltrame Group maintient ses investissements dans son usine de Trith-Saint-Léger (Nord) fabricant de l’acier pour le BTP. Le dernier en date : un four de réchauffement à 25 millions d’euros qui devrait réduire de 6 % les émissions de CO 2 du site.