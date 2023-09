Nord : mise en place de la première jardinière de l’immeuble Agora à Lille

Un an après le début des travaux, la première jardinière symbolique du programme immobilier Agora à Lille (Nord) a été posée près de la gare Lille-Flandres. Ce complexe immobilier est une initiative conjointe du groupe Duval et d'ADIM Hauts-de-France, une branche de VINCI construction. Il couvre 30 000 m² répartis entre bureaux, logements et commerces.

L'ensemble sera constitué de plusieurs structures. Parmi elles, un bâtiment de bureaux de 15 000 m² est réservé à AG2R La Mondiale. Un second immeuble, de 18 étages, proposera 99 logements en accession à la propriété. Le site accueillera aussi des espaces professionnels et une structure du groupe Clésence, incluant une maison d’assistantes maternelles ainsi que 84 logements durables à des prix abordables.

Il est prévu que le projet soit achevé au troisième trimestre 2025. L'ambition est d'accroître l'attractivité du centre-ville de Lille tout en optimisant le cadre de vie et professionnel des résidents et travailleurs de l’immeuble.