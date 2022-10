Nord : Lille, travaux sur les rues Saint-Étienne et de l’Hôpital-Militaire.

Les travaux de réaménagement de l’espace public de la rue Saint-Étienne et d’une partie de la rue de l’Hôpital-Militaire à Lille (Nord) avancent. Ce chantier, lancé le 19 septembre 2022, est piloté par la municipalité, en collaboration avec la Métropole européenne de Lille (MEL). Il se poursuivra jusqu’en décembre prochain.

Cette opération vise à améliorer le cadre de vie dans le secteur ainsi qu’à réaménager et à apaiser la voirie. Elle inclut ainsi la création d’une zone de rencontre sur la rue Saint-Étienne et la rénovation de la chaussée du secteur avec des pavés. La pose de bitume pour les trottoirs et la voie de la rue de l’Hôpital-Militaire sera également effectuée. S’y ajoutent la plantation d’arbustes, de végétaux ainsi que la mise en place d’une vingtaine d’arceaux vélos.

Ce chantier entraîne quelques modifications de la circulation dans le secteur. Du 19 septembre à la fin octobre, la rue Saint-Étienne sera ainsi barrée. De la fin octobre jusqu’en décembre, la chaussée sera temporairement fermée sur la rue de l’Hôpital-Militaire, entre la rue Nationale et la rue du Vert-Bois.