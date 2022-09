Nord : les travaux de la rue Pierre-Mauroy entreront dans leur dernière phase en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Nord Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La troisième phase du projet de réaménagement de la rue Pierre-Mauroy s’étalera de 2023 à 2025.

La rue Pierre-Mauroy à Lille, dans le département du Nord, fait l’objet d’un important projet de réaménagement. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la création d’une ville bas carbone, apaisée et durable. Le chantier entrera dans sa troisième et dernière phase en 2023.

La zone entre l’avenue Kennedy et les abords du parc Jean-Lebas bénéficieront de ces travaux d’aménagement. La municipalité prévoit un élargissement des trottoirs pour faciliter la circulation piétonne. Afin de favoriser les modes de déplacement doux, la création d’une piste cyclable bidirectionnelle est également prévue. Ce projet, dont la première phase a été lancée en 2019, accorde aussi une place importante aux végétaux. Durant cette troisième phase qui devrait prendre fin en 2025, le parvis de l’hôtel de ville sera transformé, et la Porte de Paris sera dotée d’espaces piétons et végétalisés. Plus de 6 500 m² de végétation y seront installés.

Rappelons que la seconde phase des travaux de la rue Pierre-Mauroy a été inaugurée le 15 septembre 2022 en présence de Martine Aubry, la maire de Lille, et de Jacques Richir, l’adjoint au maire chargé de l’Espace public et des Mobilités.