Nord : le réaménagement des places Jeanne-d'Arc et Philippe-Lebon, à Lille, passe en concertation publique

La ville de Lille (Nord) a lancé une phase de concertation publique dans le cadre de l’aménagement des places Jeanne-d'Arc et Philippe-Lebon. Cette procédure devrait s’étaler jusqu’au mois de novembre 2022. Elle permettra de recueillir l’avis des habitants et de les intégrer dans les travaux qui seront réalisés ultérieurement sur les deux sites.

La transformation des places Jeanne-d'Arc et Philippe Lebon fait partie de la réhabilitation de la rue Solférino, une opération qui s’inscrit dans la métamorphose du centre-ville de Lille. Le projet a pour objectif d’adapter les sites aux modes de déplacement apaisés, notamment par la restriction de la circulation en faveur des mobilités douces (cycliste et piétonnier). Par ailleurs, il permettra également de créer de nouveaux espaces ludiques et de réaliser un nouvel aménagement paysager orienté vers une végétalisation des places.

Selon le planning établi par la Municipalité, les travaux sur site devraient être lancés d’ici à 2024.